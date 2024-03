CM e CMTV abrem hoje as portas da redação para celebrar aniversário

Várias personalidades são convidadas a debater o jornalismo livre e independente e os atuais desafios que a indústria dos media enfrenta.

Carlos Moedas (presidente da Câmara de Lisboa), Rui Moreira (presidente da Câmara do Porto), Fernanda de Almeida Pinheiro (bastonária da Ordem dos Advo- gados), o cardeal D. Américo Aguiar (bispo de Setúbal), Carlos Fiolhais (cientista), Luís Neves (diretor nacional da Polícia Judiciária), o almirante Silva Ribeiro (ex-chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas) e Reginaldo de Almeida (professor universitário) são algumas das personalidades que esta terça-feira vão passar pelas instalações do Correio da Manhã e dano âmbito da iniciativa ‘Redação Aberta’.Tal como sucedeu em 2023, ano em que oe aabriram pela primeira vez as portas da sua redação à comunidade, o dia será marcado pela realização de debates em torno do jornalismo livre e independente, num ano em que se comemoram os 50 anos da Revolução de Abril. O programa decorre na parte da manhã na Biblioteca Almeida Garrett, no Porto, e na sede do, em Lisboa, à tarde.As conversas sobre o estado da indústria dos media em Portugal e no Mundo terão transmissão em direto no site do Correio da Manhã, dando a todos os leitores e telespetadores a oportunidade de acompanhar na íntegra todas as intervenções.Realizando-se no dia em que se celebram os 45 anos do(a que se junta o 11.º aniversário da, assinalado no passado dia 17), o dia da ‘Redação Aberta’ associa, assim, a celebração das duas efemérides a um processo de abertura à sociedade e de transparência, mostrando aos leitores e à comunidade a forma como é produzido e levado o jornalismo da marcaàs suas várias plataformas.