CMTV líder em julho ganha há 16 meses consecutivos

Canal do Correio da Manhã é o único a crescer em relação ao mês anterior.

A CMTV fechou o mês de julho a liderar, com um share médio de 5%. Os seus concorrentes diretos registaram 3,1% de share ( CNN Portugal) e 2,2% ( SIC Notícias).Trata-se do décimo sexto mês consecutivo de liderança da televisão do Correio da Manhã, que é a única a crescer em relação ao mês anterior. Todos os outros canais de informação nacional perdem audiência.A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo mas não está ainda na TDT. Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.