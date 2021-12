CMTV lidera há 1191 dias consecutivos

Vitória do canal do Correio da Manhã acontece há 59 meses, ou seja, quase 5 anos.

A CMTV continua imbatível e, em novembro, voltou a liderar o cabo, derrotando toda a concorrência em todos os dias do mês. A vitória do canal do Correio da Manhã acontece há 59 meses consecutivos, ou seja, quase 5 anos. Contas feitas, há 1191 dias sem interrupção que a CMTV ganha a preferência dos telespectadores portugueses no mercado de informação nacional, uma sequência de vitórias inédita na televisão portuguesa.