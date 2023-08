CNE diz que Câmara de Oeiras não tinha “competências” para retirar cartaz sobre vítimas de abusos sexuais na Igreja

Nos cartazes em causa, lia-se a frase "Mais de 4.800 crianças abusadas pela Igreja católica em Portugal".

A Comissão Nacional de Eleições esclareceu esta quarta-feira, através de um comunicado e após várias queixas recebidas acerca de um cartaz sobre vítimas de abusos sexuais retirado pela Câmara Municipal de Oeiras, que os órgãos autárquicos "não têm competência para regulamentar o exercício da liberdade de propaganda".

De acordo com o comunicado, a atividade de propaganda "é livre e pode ser desenvolvida a todo o tempo em locais públicos, especialmente os do domínio público do Estado e de outros entes públicos". A lei obriga a que a "ocupação do espaço público com publicidade" seja criteriosamente interpretada.





Recorde-se que um dos três cartazes em que se denunciavam os abusos sexuais a crianças na Igreja portuguesa, colocado em Algés, foi retirado por ordem da Câmara Municipal de Oeiras por ser "publicidade ilegal". Nos cartazes em causa, lia-se a frase "Mais de 4.800 crianças abusadas pela Igreja católica em Portugal", em inglês, ilustrada por 4.800 pontos que representavam cada uma das vítimas.