Coates está infetado com Covid-19 e poderá falhar o dérbi com o Benfica

Recorde-se que os leões apertaram as medidas depois de Pedro Trigueira, guarda-redes do Tondela, ter acusado positivo após o duelo da Liga Bwin Alvalade, no último fim-de-semana.

Esta quarta-feira, foi, recorde-se, dia de exames obrigatórios por estarmos a 48 horas do embate da 13.ª jornada do campeonato. O Sporting ainda não avançou com nenhuma informação oficial.