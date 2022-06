“Cobardes”: Professor sobrevivente critica ação da polícia no massacre na escola do Texas

O professor Arnulfo Reyes falou pela primeira vez após a tragédia na escola Robb Elementary, no Texas, EUA. Reyes revelou à

que considera que os polícias foram "cobardes" na hora de responder ao ataque.

A entrevista foi realizada a partir de uma cama no hospital em San Antonio, onde se encontra a recuperar dos ferimentos de balas.

Reyes estava no estabelecimento de ensino quando no passado dia 24 de maio Salvador Ramos entrou a disparar sobre alunos e professores da escola. O docente ouviu um estrondo e a sua reação imediata foi mandar os alunos para debaixo da mesa. "As crianças estavam a gritar: "O que está a acontecer, Sr. Reyes?", revelou o professor. Os 77 minutos que se seguiram mudaram completamente a comunidade escolar e a vida de Arnulfo Reyes.Revelou ao canal de televisão norte-americano que aquele dia tinha tudo para ser um "bom dia" e que tinha planeado ver com a turma a versão animada do filme "A Família Addams".