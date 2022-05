Cobra recolhida do interior de uma casa em Valongo pela GNR

Por não apresentar qualquer ferimento, o animal foi devolvido à natureza.

Militares do Núcleo de Proteção Ambiental de Santo Tirso recolheram, no sábado, uma cobra rateira que se encontrava no interior de uma residência, em Alfena, Valongo.

