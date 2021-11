Cocaína encontrada em carregamento de aros de cebola na fronteira do Reino Unido

As autoridades da fonteira do Reino Unido encontraram cocaína no valor de cerca de 38 milhões de euros (44 milhões de dólares) num carregamento de aros de cebola em Coquelles, França.



O carregamento de 419kg foi apreendido pelos oficiais na quinta-feira à noite depois de terem mandado parar um camião que seguia para o Reino Unido, de acordo com a Agência Nacional do Crime (NCA) do país.