Cofres do Estado cheios à espera de Montenegro com margem para aumento da despesa

As contas certas no Estado permitirão que o Governo de Luís Montenegro possa aumentar a despesa pública, ainda este ano, de forma a transmitir sinais de mudança positivos na vida dos portugueses. Por volta de meados de abril, o novo executivo entrará em funções e as suas prioridades imediatas passarão, segundo apurou o, por atuar em três áreas: suplemento de missão das forças de segurança, devolução do tempo de serviço aos professores e plano de emergência na Saúde.