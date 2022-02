Colegas e comentadores do "Big Brother" criticam Bruno de Carvalho

A permanência de Bruno de Carvalho na casa do ‘Big Brother Famosos’ (TVI) tem gerado uma onda de críticas. Seja dentro ou fora do reality, o ex-presidente do Sporting tem colecionado cada vez mais inimigos, que não poupam nas críticas aos seus comportamentos. A relação "possessiva" com a namorada Liliana e as ‘birras’ constantes têm estado no centro das polémicas, o que levou a comentadora Maria Sampaio a sugerir a criação de uma "petição para o Bruno deixar a Liliana dormir, respirar e ser" (ver mais na ‘Boa Onda’).Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã