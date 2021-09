Colisão de dois carros com camião corta A1 em Aveiras, no sentido norte-sul

Uma das vítima ficou em estado grave. Foram mobilizados 22 operacionais.

Uma colisão entre dois veículos ligeiros e um pesado, no sentido norte-sul da A1, na zona de Aveiras, causou dois feridos e obrigou ao corte do trânsito desde as 15h15.Uma das vítimas sofreu ferimentos graves e, depois de estabilizada no local, foi transportada para o hospital de São José, em Lisboa. O outro ferido foi levado para o hospital de Vila Franca.Devido à operação de socorro, liderada pelos bombeiros de Alcoentre e que mobilizou 22 operacionais, e às diligências de investigação da GNR, a circulação neste troço da A1 está cortado, com o trânsito a ser desviado para a localidade de Aveiras.