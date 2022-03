Colisão deixa criança e idoso feridos em Arcos de Valdevez

Acidente está a ser investigado pela GNR.

Uma colisão entre dois carros, esta tarde de segunda-feira, na EN101, em Sabadim, Arcos de Valdevez, provocou ferimentos numa criança de nove anos e num idoso de 78.O alerta foi dado às 17h20.No local estiveram os Bombeiros do Arcos de Valdevez com nove elementos e três viaturas, os Bombeiros de Ponte da Barca com dois operacionais e uma ambulância e o INEM.Os feridos foram estabilizados no local e transportados para o Hospital de Viana do Castelo, com ferimentos considerados ligeiros. As causas do acidente são desconhecidas.A GNR está a investigar.