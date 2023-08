Colisão entre carro e camião faz quatro feridos na A28. Criança entre as vítimas

Acidente provocou condicionamentos no sentido Matosinhos/ Porto.

Um acidente entre um carro e um camião, na A28, na zona de Ramalde, no Porto, provocou quatro feridos. Entre as vítimas está uma criança.O alerta foi dado às 11h30, sendo que a colisão provocou condicionamentos no sentido Matosinhos/ Porto. No local estiveram os bombeiros Portuenses, os Sapadores do Porto e o INEM.A PSP tomou conta da ocorrência.