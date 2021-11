Um ferido grave em colisão entre comboio e carro numa passagem de nível em Évora

Vítima é um homem com 40 anos, condutor da viatura, que não se terá apercebido da locomotiva.

O alerta foi dado 10 minutos depois das 9 horas da manhã, para um colisão entre uma viatura de mercadorias e um comboio de passageiros numa passagem de nível particular, na herdade das almargias em Viana do Alentejo no distrito de Évora.O resultado foi um ferido grave, o condutor da viatura, um homem com 40 anos de nacionalidade brasileira e que não se terá apercebido da locomotiva.Nesta herdade estão a fazer se trabalhos de plantação de amendoal e por isso há muita gentes a trabalhar, a vítima faz manutenção de wc amovíveis e seria isso que estaria aqui a fazer na altura do acidente.Por outro lado esta é uma zona onde os comboios passam com alguma velocidade.O homem foi transportado para o hospital do Espírito Santo considerado ferido grave.No local estiveram 21 operacionais apoiados por 10 viaturas, entre bombeiros de Viana do Alentejo, INEM , REFER e GNR.