Colisão entre dois carros destrói fachada de café e entrada de prédio no Porto

Condutor de uma das viaturas sofreu ferimentos ligeiros e foi transportado para o Hospital de São João.

Um carro destruiu a fachada de um café e a entrada de um prédio, esta manhã de domingo, na sequência de uma colisão entre duas viaturas, no Porto. O condutor, com cerca de 30 anos, sofreu ferimentos ligeiros.O alerta foi dado, cerca das 10h30, para um acidente rodoviário na rua Santo Pousada, no Bonfim. Os bombeiros sapadores, a PSP e o INEM foram acionados para o local. A vítima foi levada para o hospital de São João, no Porto.As autoridades investigam as causas do acidente.