Colisão entre dois carros faz dois mortos e dois feridos graves em Coimbra

Feridos graves foram transportados para o hospital.

Um violento acidente entre dois carros causou dois mortos e dois feridos muito graves, este domingo, na EN 111-1, em Cidreira, na região de Coimbra, entre a estação ferroviária de Coimbra e a Mata Nacional do Choupal.O acidente ocorreu pelas 03h15. Aconseguiu apurar que uma das viaturas se incendiou depois da colisão.Os feridos graves foram transportados para o Hospital Universitário de Coimbra. O óbito das vítimas mortais foi declarado no local.Vítimas tinham cerca de 18 anos e eram todas do sexo masculino.O acidente mobilizou quase 40 operacionais, incluindo os Bombeiros, INEM, Cruz Vermelha e PSP.