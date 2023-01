Colisão entre dois carros faz quatro feridos em Faro

Vítimas estão a ser transportadas para o hospital de Faro.

Uma colisão entre duas viaturas provocou quatro feridos, três deles graves, na EN2, em Faro.Segundo oapurou, o acidente aconteceu na zona do Chelote, nos arredores da cidade algarvia.Estão envolvidos no socorro 31 elementos dos Bombeiros Sapadores de Faro, Bombeiros Voluntários tatios de São Brás de Alportel, da Cruz Vermelha e do INEM.A GNR está no local e circulação do trânsito está condicionada durante as operações de socorro e de remoção das viaturas.As vítimas estão a ser transportadas para o hospital de Faro.