Colisão entre dois carros faz três feridos em Portalegre

Uma colisão entre dois carros, ocorrida às 13h14 desta segunda-feira, no IP2, na zona do Crato (Portalegre), provocou três feridos, que se encontram ainda a ser avaliados, afirmou ao Correio da Manhã fonte do Comando Distrital de Socorro de Portalegre.



No local – entre Alagoa e Fortios - encontram-se 23 operacionais apoiados por nove viaturas.