Colisão entre dois carros faz um ferido muito grave na A1 em Santarém

Acidente fez outros dois feridos. Trânsito está condicionado no sentido norte-sul.

Uma colisão entre duas viaturas ligeiras provocou três feridos, um deles em estado muito grave, ao quilómetro 72 da Autoestrada do Norte (A1), perto de Santarém, no sentido norte – sul.

A vítima que inspirava maiores cuidados foi evacuada num helicóptero do INEM para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, ao passo que os outros dois feridos foram transportados de ambulância para o Hospital de São José.

Ao que o CM conseguiu apurar, o carro onde viajavam terá capotado e embatido no separador central, tendo o condutor ficado encarcerado no interior.

Os outros dois passageiros conseguiram sair por meios próprios e já estavam fora da viatura à chegada dos meios de socorro.

A circulação chegou a estar cortada nos dois sentidos da A1 para a aterragem do helicóptero numa das faixas da autoestrada. Foi entretanto normalizado o trânsito no sentido sul-norte. A circulação no sentido norte-sul faz-se apenas através de uma via de emergência.

Além do meio aéreo, as operações de socorro envolveram a VMER de Santarém e 27 operacionais dos Bombeiros de Voluntários de Pernes e Sapadores e Voluntários de Santarém, apoiados por 9 viaturas.

As causas do acidente estão a ser investigadas por militares do Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação da GNR de Santarém, que tomaram conta da ocorrência.