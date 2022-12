Colisão entre dois carros faz um morto e um ferido grave na A22 em Olhão

Alerta foi dado cerca das 8h30.

Uma colisão entre dois veículos ligeiros na A22, Olhão, sentido Espanha-Portugal, provocou a morte de uma pessoa e um ferido grave. O carro das vítimas estaria parado perto da berma e foi abalroado por trás, segundo conta a GNR aoO alerta foi dado cerca das 8h30 da manhã e o trânsito está cortado desde as 9h02.O ferido grave já foi transportado para o hospital.O condutor da outra viatura saiu ileso.De momento, a GNR está no local a fazer as respetivas perícias.