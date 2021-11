Colisão entre dois carros na Maia provoca cinco feridos

No local estiveram os Bombeiros de Moreira da Maia, Leça do Balio e Pedrouços.

Cinco feridos é o resultado de uma aparatosa colisão entre dois carros, esta manhã de sábado, na EN14, na Maia.O alerta foi dado às 7h50. No local estiveram os Bombeiros de Moreira da Maia, Leça do Balio e Pedrouços.Os feridos foram assistidos e transportados para o Hospital de S. João, com ferimentos considerados ligeiros.As causas da colisão estão ainda por apurar.