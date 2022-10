Colisão entre lancha carregada de haxixe e embarcação da GNR durante perseguição faz um ferido grave

Acidente no rio Guadiana fez ainda três feridos ligeiros, todos de nacionalidade marroquina.

Uma colisão entre uma lancha rápida e uma embarcação da Unidade de Controlo Costeiro da GNR provocou quatro feridos, durante uma perseguição no rio Guadiana, na madrugada desta quinra-feira.O incidente aconteceu por volta das 5h00, durante a operação de combate ao tráfico de droga realizada pela GNR.sabe que as vítimas são oriundas do norte de África e a lancha onde seguiam estava carregada de haxixe. Um dos suspeitos sofreu ferimentos graves e foi transportado para o hospital de Faro. Os outros três indivíduos foram para o Serviço de Urgência Básica de Vila Real de Santo AntónioForam apreendidos 109 fardos, o que equivale a mais de 3800Kg de haxixe.Foram detidas quatro pessoas, com idades compreendidas entre os 20 e os 32 anos, e osabe que a operação ainda decorre.