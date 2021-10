Colisão entre quatro carros condiciona trânsito na VCI no Porto

Do acidente resultaram quatro feridos.

Uma colisão entre quatro carros provocou quatro feridos ligeiros, entre os quais uma mulher, que esteve encarcerada, esta tarde, na Via de Cintura Interna (VCI), sentido Freixo-Arrábida, no Porto. O acidente, que obrigou ao corte de circulação nas vias direita e central, junto à Prelada, causou uma longa fila de trânsito naquele sentido da VCI.

O alerta para a colisão junto à Prelada, entre as saídas da Via Norte e da A28, foi dado às 15h24. No socorro estiveram os Sapadores do Porto, Bombeiros Portuenses e INEM. No local estiveram também uma equipa da Infraestruturas de Portugal e a PSP.

A circulação de trânsito foi já retomada, entretanto, na via central.