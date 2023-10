Colisão entre três carros na A2 faz um morto

Trânsito esteve condicionado.

Uma colisão entre três carros na A2, ao quilómetro 9, no sentido Sul/Norte, na zona da Baixa de Corroios, em Setúbal, fez um morto.Ao que oapurou, o condutor de uma das viaturas morreu atropelado. O alerta foi dado às 01h09.No local estiveram os Bombeiros do Seixal, Brisa, Brigada de Trânsito e a VMER do Hospital Garcia de Orta. Um total de 16 operacionais e cinco viaturas.O trânsito esteve condicionado.