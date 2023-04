Colisão entre três carros seguido de capotamento faz três feridos no Vale da Amoreira

Vítimas foram transportadas para o Hospital do Barreiro.

Uma colisão entre três carros seguido de um capotamento na Avenida 1 de maio, no Vale da Amoreira, na Moita fez três feridos ligeiros esta sexta-feira.No local estiveram 17 operacionais e 7 viaturas. Entre eles, os Bombeiros da Moita, os Bombeiros do Barreiro e a PSP.Vítimas foram transportadas para o Hospital do Barreiro.