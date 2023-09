Colisão entre um trator e um carro mata condutor da alfaia em Alijó

Estrada esteve condicionada para as operações de socorro e limpeza da via.

Um homem, de 83 anos, morreu, este sábado, na sequência de uma colisão entre o trator em que seguia e um carro, pouco depois do meio-dia, na Estrada Nacional 15, na localidade de Jorjais, em Vila Verde, no concelho de Alijó.A vítima mortal ainda foi assistida no local pela equipa de emergência pré-hospitalar dos Bombeiros de Sanfins do Douro, com o apoio da equipa médica do INEM, que apesar dos esforços na sua reanimação, acabou por declarou o óbito.A estrada esteve condicionada para as operações de socorro e limpeza da via, onde a circulação foi normalizada pelas 13h00.No local estiveram seis operacionais dos Bombeiros Voluntários de Sanfins do Douro, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM sediada no Hospital de Vila Real e a GNR.