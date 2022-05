Colisão entre viatura dos bombeiros e carro faz quatro feridos em Santa Maria da Feira

Bombeiros dos Carvalhos, a equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Feira e a GNR estão no local.

Três bombeiros da corporação de Castelo de Paiva ficaram feridos, esta tarde de domingo, numa violenta colisão entre uma viatura do comando e um carro, em Santa Maria da Feira. No mesmo acidente, o condutor do carro civil também ficou ferido.