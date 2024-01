Colisão na A8 causa um morto e um ferido no Bombarral

Estrada condicionada no sentido Norte-Sul. Uma das viaturas ardeu após a colisão.

Uma colisão entre dois veículos ligeiros provocou esta quinta-feira um morto e um ferido ligeiro na Autoestrada A8 (A8), no Bombarral, distrito de Leiria, disse o comandante dos bombeiros locais.

Pedro Lourenço afirmou à agência Lusa que o acidente provocou uma vítima mortal, um homem de 50 anos, cujo corpo teve de ser desencarcerado.

O condutor do outro veículo sofreu ferimentos ligeiros, sendo considerado vítima não crítica, e foi transportado para a urgência de Torres Vedras do Centro Hospitalar do Oeste.

O acidente ocorreu junto às portagens do Bombarral da A8 (Lisboa/Leiria), no sentido Norte-Sul.

O acidente ocorreu pelas 18h40, estando a Autoestrada 8 condicionada ao trânsito no mesmo sentido.

No local estiveram 23 operacionais e 10 viaturas, entre as quais a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Caldas da Rainha, duas ambulâncias, um veículo de desencarceramento e um veículo de combate a incêndio dos bombeiros do Bombarral.

A GNR também esteve no local e está a investigar as causas do acidente.