Colisão violenta entre camiões provoca dois mortos no IC1 em Messines no Algarve

Pelo menos duas pessoas morreram numa colisão entre dois camiões no IC1, em São Bartolomeu de Messines, Silves, Algarve.

As vítimas mortais, com 66 e 61 anos, são os condutores dos veículos pesados. O acidente ocorreu no sentido Sul-Norte.

A estrada está cortada.Ao que oapurou, no local estão 22 operacionais apoiados por oito veículos.O alerta foi dado às 12h15.