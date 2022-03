Coluna militar russa com cerca de 60 quilómetros de extensão está a caminho de Kiev

Madrugada ficou marcada por novos bombardeamentos em Kharkiv.

Uma coluna militar russa com cerca de 60 quilómetros está a caminho de Kiev, na Ucrânia, na manhã desta terça-feira, segundo a Reuters. Imagens de satélite de uma empresa norte-americana mostram centenas de veículos de artilharia que avançam para a capital ucraniana, com o objetivo de tomar a cidade.

Volodymyr Zelensky disse que a Ucrânia já foi atingida por 56 ataques de mísseis e 113 mísseis cruzeiro.

Esta madrugada ficou marcada por novos bombardeamentos em Kharkiv. O edifício do governo regional de Kharkiv foi atingido por um rocket esta manhã.Esta segunda-feira ficou ainda marcada pela assinatura do pedido de adesão da Ucrânia à União Europeia. O presidente ucraniano afirmou que o país quer "estar com todos os europeus, em pé de igualdade".As autoridades ucranianas anunciaram que três crianças morreram durante a madrugada, devido ao conflito.O presidente dos EUA garantiu que os americanos não devem preocupar-se com uma eventual "guerra nuclear". Biden disse ainda que não descarta a hipótese de fechar o espaço aéreo a voos russos.Os clubes e seleções russos foram esta segunda-feira suspensos de todas as competições. A medida da UEFA e da FIFA deve-se à ofensiva militar da Rússia na Ucrânia, conforme anunciaram as duas entidades.