Comboio descarrila em Olhão com 30 pessoas no interior e corta Linha do Algarve

O descarrilamento de um comboio entre Olhão e Fuzeta, levou ao corte temporário da linha do Algarve durante a tarde desta segunda-feira.Ao que o CM apurou, não há registo de feridos. No interior do comboio seguiam cerca de 30 pessoas.As autoridades estão no local, numa altura em que se tenta garantir transbordo para os passageiros. No local encontram-se equipas da IP para avaliar e efetuar os trabalhos de reparação da via, bem como o carrilamento da composição.

De acordo com uma fonte da Infraestruturas de Portugal (IP), "o descarrilamento de dois 'bogies' de uma automotora provocou apenas danos materiais".