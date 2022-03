Combustíveis voltam a subir na próxima semana e anulam descida histórica

Os combustíveis vão subir na próxima segunda-feira, anulando a descida histórica ocorrida no dia 21. Segundo apurou o CM, e se os preços do barril de petróleo Brent continuarem acima dos 115 dólares (chegaram a atingir os 120 durante esta semana), estamos a falar de um aumento de 17 cêntimos no litro de gasóleo e 14 cêntimos na gasolina.Para saber mais, consulte o site do Correio da Manhã