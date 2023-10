Começou no banco, mas revelou-se decisivo: Noite inspirada de Evanilson guia reviravolta do FC Porto

Jogador brasileiro substitui compatriota lesionado e marcou três golos.

"Há males que vêm por bem", e foi isso mesmo que o FC Porto sentiu na vitória, por 4-1, na Liga dos Campeões frente ao Antuérpia, na noite desta quarta-feira.

Evanilson não estava nos planos inicias de Sérgio Conceição para o onze, mas entrou para substituir o lesionado Wendell e marcou três golos no encontro, para operar a reviravolta.

A lesão do brasileiro, ao minuto 44, foi a segunda contrariedade dos dragões na primeira parte, depois dos azuis e brancos terem sofrido o primeiro golo, por intermédio do nigeriano Alhassan Yusuf, ao minuto 37.

O jogador dos belgas rematou isolado dentro de área e deixou Diogo Costa sem hipóteses de defender a baliza dos dragões.

A conversa no balneário, ao intervalo, surtiu efeito imediato no FC Porto, que, com poucos segundos de jogo, conseguiu chegar ao golo ao minuto 46. Evanilson estava apenas a aquecer a bota para aquela que viria a ser uma noite formidável do avançado de 24 anos.

Os dragões chegariam à reviravolta pouco depois, por intermédio do luso-canadiano Stephen Eustáquio, ao minuto 54. Mas a equipa de Sérgio Conceição não retirou o pé do acelerador e deu mais motivos de alegria aos adeptos que viajaram até à Bélgica.

A noite foi inspirada para o brasileiro Evanilson, que, ao minuto 69, com um remate potente, servido pelo compatriota Pepê, fez o segundo.

Como o melhor fica para o fim, Evanilson ainda teve tempo de tirar um chapéu sublime ao guarda-redes francês Jean Butez, para fechar a conta, a seis minutos dos 90.

Com este resultado os dragões consolidam as chances de seguirem na prova. O FC Porto, que no próximo jogo reencontra os belgas, tem seis pontos. O Barcelona, líder com nove pontos, recebeu e venceu os ucranianos do Shakhtar, que têm três pontos. O Antuérpia é a única equipa do Grupo H com 0.

Pepe também entrou na história neste encontro, ao tornar-se no jogador de campo mais velho a disputar um encontro na Liga dos Campeões.