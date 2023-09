Comediante britânico Russell Brand acusado de violação e abuso sexual diz-se “inocente”

O comediante britânico Russell Brand, que está a ser acusado por quatro mulheres de violação e abuso sexual e emocional entre 2006 e 2013, diz-se “inocente” e garante que, apesar de ter sido “muito promíscuo” no passado, as relações que teve foram “todas consensuais”.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã