Comer insetos? Alternativa alimentar rica em proteínas, vitaminas e minerais

Já se encontram à venda em Portugal os primeiros produtos com insetos comestíveis. A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária deu luz verde à produção e venda para consumo de grilos domésticos (‘acheta domesticus’), gafanhotos migratórios (‘locusta migratoria’) e de larvas-da-farinha (‘tenebrio molitor’). Podem ser comercializados com a condição de estarem mortos e inteiros ou moídos em género de farinha.Saiba mais no Correio da Manhã