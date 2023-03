Comer ração para cão para uma dieta rica em proteína: Nova tendência do TikTok assusta os médicos

Amantes do ginásio decidiram entrar em ação e implementaram comida para cão nas suas dietas.

Surgiu um nova tendência na rede social Tiktok, depois de vários utilizadores perceberem que a comida para cães contém uma grande quantidade de proteína. Os amantes do ginásio decidiram entrar em ação e implementaram a ração para cão nas suas dietas. Alguns têm partilhado as suas experiências, enfatizando os benefícios que as rações podem trazer a quem procura melhor desempenho nos treinos.Um influencer digital de Nova Iorque, nos EUA, tem partilhado vídeos na rede social TikTok, nos quais experimenta diferentes marcas de ração para cão. Segundo Henry Clarisey, 21 anos, e amante do ginásio, a comida para cães é rica em proteínas, que são uma mais valia para os treinos de força, e para obter resultados mais depressa, fazendo valer a pena suportar os sabores questionáveis.No primeiro vídeo que o influencer partilhou no TikTok, e que conta já 20 milhões de visualizações, revelou que, de acordo com uma aplicação que usa, a comida de cão chega a ter 666 gramas de proteína, cerca de 600 gramas a mais do que a quantidade de proteína que a maioria das pessoas deve consumir por dia.O jovem prometeu aos seguidores que experimentaria ração para cães se o vídeo chegasse 15 mil gostos. De momento, a publicação conta já com 2,5 milhões de 'likes' e o influencer manteve a palavra.Para além de comida para cão, o jovem já fez um vídeo a experimentar comida para gato, depois de um seguidor afirmar que contém mais proteína que a ração para cães.Embora os alimentos para animais sejam ricos em proteínas, os especialistas em saúde dizem que alguns dos ingredientes presentes nas rações podem ser prejudiciais para os humanos. Para além de comida para cão, o jovem já fez um vídeo a experimentar comida para gato, depois de um seguidor afirmar que contém mais proteína que a ração para cães.Embora os alimentos para animais sejam ricos em proteínas, os especialistas em saúde dizem que alguns dos ingredientes presentes nas rações podem ser prejudiciais para os humanos.