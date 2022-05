Comissão de Direitos Humanos do Afeganistão dissolvida pelo governo talibã

Dissolução deveu-se à falta de dinheiro no orçamento anual e à sua escassa atividade.

O Governo talibã anunciou esta terça-feira a dissolução da Comissão Independente de Direitos Humanos do Afeganistão (AIHRC) e de outros quatro organismos devido à falta de dinheiro no orçamento anual e à sua escassa atividade.

"O orçamento deste ano baseou-se na realidade local e contemplou apenas as organizações e departamentos que permaneceram ativos e produtivos" desde que os talibãs tomaram o poder no país, em meados de agosto do ano passado, indicou o porta-voz adjunto do Governo talibã, Inamullah Samangani, citado pela agência de notícias espanhola Efe.





Por considerar "desnecessários" tanto a AIHRC, encarregada de monitorizar a situação dos direitos humanos no Afeganistão, como outros organismos, estes "foram dissolvidos, [mas] podem ser reativados no futuro se for necessário", acrescentou o porta-voz.