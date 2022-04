Comissão Europeia preocupada com aumento de casos de hepatite em vários países

Polónia e Japão juntaram-se a um grupo de países que registaram casos de hepatite aguda em cerca de 200 crianças.

Não está a haver uma "explosão de casos", mas estão a surgir crianças com hepatite aguda em mais países. Polónia e Japão juntaram-se a um grupo de países, que ainda não inclui Portugal, que registaram casos de hepatite aguda em cerca de 200 crianças, a maioria dos quais no Reino Unido. "Nestes últimos dias não houve uma explosão assustadora do aumento do número de casos", disse esta quarta-feira Rui Tato Marinho, diretor do Programa Nacional para as Hepatites Virais, após uma reunião do Centro Europeu de Controlo e Prevenção das Doenças (ECDC).



