Comissão revela que maioria dos abusadores na Igreja eram padres

Há o registo de 512 testemunhos de vítimas de abusos divulgou, esta segunda feira, a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica Portuguesa, na apresentação do relatório final. Recorde-se que em outubro tinham sido validados 424 testemunhos.

D. Manuel Clemente, Cardeal Patriarca de Lisboa, é D. José Ornelas, bispo de Leiria-Fátima, entre outros membros da Igreja Católica, estiveram presentes na apresentação do relatório.

Dentro de duas semanas a Conferência Episcopal Portuguesa vai realizar uma reunião extraordinária onde serão divulgadas pelos bispos ações para ser feita justiça para com as vítimas.Saiba mais no Correio da Manhã