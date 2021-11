Comité Olímpico Internacional falou com tenista chinesa desaparecida Peng Shuai

Atleta garantiu estar "bem e segura" em videochamada de meia hora.

Após serem divulgadas fotos e vídeos da tenista chinesa Peng Shuai, aparentemente bem de saúde após ter revelado abusos sexuais por parte de um governante chinês, o mistério do seu desaparecimento de três semanas parece estar desfeito: a atleta esteve à conversa com o presidente do Comité Olímpico Internacional via videochamada.

Segundo comunicado do COI, a conversa durou 30 minutos. Peng Shuai agradeceu a preocupação internacional e explicou que "está bem e segura, a viver na sua casa em Pequim". A atleta pediu que "a sua privacidade seja respeitada nesta altura".

"É por isso que ela tem preferido passar as últimas semanas com a família e os amigos. Ainda assim, vai continuar envolvida no ténis, o desporto que ela ama tanto", termina comunicado oficial do Comité Olímpico internacional.