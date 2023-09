Comunicações do VAR da I Liga vão ser divulgadas em programa televisivo mensalmente

Anúncio foi feito num comunicado conjunto Conselho de Arbitragem, da Federação Portuguesa de Futebol e da SportTV.

A divulgação de comunicações entre árbitros e videoárbitros (VAR) dos jogos da I Liga portuguesa de futebol vai ser feita através de um programa televisivo mensal, anunciaram esta segunda-feira as entidades envolvidas.

Num comunicado conjunto do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e da SportTV, estas entidades decidiram que "os áudios das conversas entre árbitros de campo e VAR em todos os lances avaliados no ecrã disponível no relvado" será divulgado, "mensalmente, num programa daquela estação".

"O CA disponibilizará os áudios dos lances que se inserem na tipificação definida no início da época, além de um elemento que estará em estúdio para enquadrar tecnicamente as decisões", detalha o comunicado.

No dia 24 de julho, o CA da FPF defendeu a divulgação das comunicações para "um objetivo pedagógico, na linha do que sempre considerou ser a prática adequada", anunciando, então, que: "Na época que agora se inicia, o CA divulgará, uma vez por mês, os áudios das conversas entre árbitros de campo e VAR em todos os lances avaliados no ecrã disponível no relvado".

"O CA é da opinião que a divulgação de áudios auxilia a total compreensão da função de arbitrar", defendeu o órgão liderado por José Fontela Gomes

De acordo com o CA da FPF e a SportTV, o primeiro programa com as comunicações do VAR vão ser divulgadas na quinta-feira, a partir das 19:30.

Esta emissão vai incluir os áudios da Supertaça Cândido Oliveira, que o Benfica venceu por 2-0, num jogo em que o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, e o capitão dos 'dragões, Pepe, foram expulsos, assim como dos encontros das três primeiras jornadas da I Liga, todas as disputadas em agosto.

Em 24 de julho, o CA assegurou ainda que "avaliará o impacto desta decisão no decorrer da temporada e mantê-la-á se entender que são inequívocos os benefícios para o futebol e para a compreensão do trabalho dos agentes de arbitragem".