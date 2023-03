Comunidade Muçulmana Ismaelita em Portugal constituída por oito mil pessoas

Centro Ismaelita em Lisboa foi alvo de um ataque perpetrado por um homem armado. Duas mulheres morreram.

A Comunidade Muçulmana Ismaelita em Portugal é constituída por 8.000 pessoas, que seguem os preceitos do Islão, uma das principais religiões monoteístas, cujos fiéis constituem um quarto da população mundial.

Os ismaelitas acreditam em Deus e que o seu mensageiro é Maomé.

"Há duas principais correntes no Islão: o Xiismo (Shia) e o Sunismo (Sunni). De acordo com a doutrina Xiita, onde a Comunidade Ismaelita se insere, o profeta Maomé designou o seu primo e genro Ali, como o Imam da Comunidade Muçulmana, estabelecendo assim a instituição do Imamat, a quem conferem a autoridade de liderar a comunidade em assuntos espirituais e seculares", de acordo com um retrato da comunidade divulgado pela própria estrutura.

A comunidade Xiita, minoritária dentro do Islão, foi subdividida ao longo dos tempos, sendo a Comunidade Shia Ismaelita a segunda maior dentro dos Xiita. O nome surgiu com Ismaelita, filho mais velho do Imam Jafar as-Saqid.

O Imam, líder do povo, é designado de forma hereditária desde a morte do profeta Maomé, numa linha de sucessão traçada desde o primeiro Imam Ali até ao príncipe Karim Aga Khan.

Atualmente, a Comunidade Shia Ismaelita conta com aproximadamente 15 milhões de pessoas que vivem predominantemente no sul da Ásia, na Ásia Central, em África, no Médio Oriente, na Europa, na América do Norte e no Extremo Oriente, segundo a mesma fonte.

"À semelhança do mundo muçulmano, no seu todo, a comunidade Ismaelita representa uma diversidade rica de culturas, línguas, e nacionalidades", lê-se no documento.

A Comunidade Ismaelita rege-se por uma Constituição, ordenada em 1986 e retificada em Lisboa em 1998, que à semelhança das anteriores, é fundada na aliança espiritual de cada um ao atual Imam, mantendo em simultâneo a aliança que todos os Ismaelitas devem às entidades nacionais dos países onde são cidadãos.

Aga Khan conta 60 anos como Imam. É fundador e presidente da Rede Aga Khan para o Desenvolvimento (AKDN), que opera em mais de 30 países, principalmente no sul da Ásia, Ásia Central, África Oriental e Ocidental e Médio Oriente, com mais de 80.000 colaboradores.

O orçamento anual da AKDN para atividades de desenvolvimento sem fins lucrativos é de aproximadamente 900 milhões de dólares.

Em Portugal, a Rede Aga Khan está presente desde 1983. A Fundação Aga Khan foi oficialmente reconhecida em 1996, por decreto-lei, como uma fundação portuguesa.

A Rede Aga Khan para o Desenvolvimento e a Fundação Aga Khan Portugal, empregam, atualmente, cerca de 100 pessoas.

As atividades da Fundação em Portugal vão desde a investigação à intervenção nas áreas da educação de infância e das respostas à exclusão social e pobreza urbana.

O Centro Ismaelita em Lisboa foi esta terça-feira de manhã alvo de um ataque, perpetrado por um homem armado com uma faca de grandes dimensões, segundo a PSP, que foi detido e conduzido ao hospital, depois de matar duas pessoas, de acordo com a informação divulgada.

O ataque ocorreu quando decorriam aulas e outras atividades no Centro Ismaelita, precisou o presidente do Conselho Nacional da Comunidade Muçulmana Ismaelita, Rahim Firozali.