Concelho de Oeiras com pelo menos cinco milhões de euros de prejuízos

Isaltino Morais espera que os primeiros apoios possam começar a ser entregues no "início de janeiro".

As fortes chuvas registadas desde a semana passada em Oeiras provocaram prejuízos de pelo menos cinco milhões de euros no concelho, disse esta quinta-feira o presidente do município, num balanço provisório.

A estimativa foi indicada por Isaltino Morais em declarações aos jornalistas durante uma visita da ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, a locais afetados pelo mau tempo no concelho, no distrito de Lisboa.

A verba refere-se aos estragos provocados na semana passada, na noite de 07 para 08 de dezembro, e na terça-feira (dia 13).

Um primeiro relatório preliminar após a precipitação registada na semana passada tinha contabilizado 3,6 milhões de euros de prejuízo no comércio local, o que levou a autarquia a anunciar um fundo de apoio de 1,5 milhões de euros.