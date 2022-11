Condenados no processo 'Casa Pia' continuam na lista de pedófilos

Quatro dos cinco condenados do processo ‘Casa Pia’ ainda integram a lista de pedófilos criada em 2015 para fins de investigação criminal. O apresentador Carlos Cruz, o motorista da Casa Pia Carlos Silvino, o ex-provedor adjunto Manuel Abrantes e o ex-embaixador Jorge Ritto já cumpriram as respetivas penas e estão em liberdade, mas por integrarem o registo de condenados por abusos de menores têm de cumprir várias obrigações. Estão obrigados a confirmar anualmente às autoridades a morada de residência, a comunicar em 15 dias qualquer alteração à mesma e a informar previamente sobre ausências do domicílio superiores a cinco dias. Têm de o fazer por um prazo de 15 anos desde que começaram a cumprir as penas, em 2013, exceto Carlos Silvino, o ‘Bibi’, que integra a lista de abusadores por 20 anos, por ter sido condenado a uma pena superior. Já Ferreira Diniz, que foi condenado a sete anos de prisão, morreu em março.Leia a notícia completa no Correio da Manhã