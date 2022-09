Condutor alcoolizado e sem carta de condução atropela militar da GNR

Homem foi sujeito a teste de alcoolemia e acusou uma taxa superior a 2,0 g/l.

Um guarda da GNR, do posto de Santa Maria da Feira, foi atropelado, na madrugada desta quinta-feira, durante uma diligência, em Milheirós de Poiares, Santa Maria da Feira. As autoridades foram chamadas, perto das 01h30, para uma situação de desacatos na via pública.O atropelamento ocorreu quando um condutor, de 44 anos, que circulava de forma suspeita, não obedeceu a uma ordem de paragem. Quando tentou escapar, invertendo a marcha, ameaçou os guardas e acabou por atropelar um deles.O condutor, que já tem antecedentes criminais, foi perseguido e localizado, numa zona próxima, junto a habitações de familiares.O homem foi sujeito a teste de alcoolemia e acusou uma taxa superior a 2,0 g/l. O condutor também não apresentou carta de condução.Na sequência da detenção um outro militar da GNR também ficou ferido e os guardas foram levados para o Hospital de Santa Maria da Feira. O suspeito vai ser presente a tribunal, esta sexta-feira, ao início da manhã. O homem, de 44 anos, ainda foi levado, ao final desta tarde, ao Tribunal de Instrução Criminal da Feira. No entanto, devido ao adiantado da hora, o processo não deu entrada no DIAP da Feira.