Condutor ao telemóvel e a 140 km/h mata família na Figueira da Foz

Artur Fajardo, de 48 anos, regressava a casa com a filha, Cíntia, de 12, e a enteada, de 19, após jantarem num restaurante. Só a mais nova sobreviveu.

Conduzia a 140 quilómetros por hora numa zona onde a velocidade máxima permitida é de 50 quilómetros e utilizava o telemóvel no momento em que atropelou mortalmente uma família de emigrantes em Pedros, no concelho de Figueira da Foz. O condutor, na altura com 25 anos, atingiu as vítimas já na berma da Estrada Nacional 109.Leia a