Condutor de camião morre após capotamento na A32 em Oliveira de Azeméis

O capotamento de um camião, esta manhã de segunda-feira, provocou a morte do condutor, de 49 anos, em Oliveira de Azeméis.

O alerta foi dado, cerca das 10h00, para os bombeiros de Fajões, para um acidente rodoviário, na A32, sentido Carregosa-Vale de Cambra, junto ao acesso para Pindelo.

A vítima não resistiu à gravidade do ferimentos e morreu no local.Os Bombeiros de Fajões, Viatura Médica de Emergência e Reanimação e GNR foram acionados para o local.A via está cortada ao trânsito.O Núcleo de investigação de crimes em acidentes de viação da GNR de Aveiro foi acionado.