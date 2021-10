Condutor de carrinha de mercadorias morre após viatura cair ao rio em Fafe

Veículo caiu da ponte velha, em Antime, e o habitáculo do veículo ficou submerso.

Uma carrinha de transporte de mercadorias caiu ao rio Ferro, em Fafe, ao início da noite desta quarta-feira e o motorista não conseguiu sair do veículo. O óbito já foi declarado pela equipa da VMER de Famalicão.



O alerta foi dado às 19h06. O veículo caiu da ponte velha, em Antime, e o habitáculo do veículo ficou submerso. A vítima foi retirada pelos bombeiros, mas as manobras de reanimação de nada valeram. A GNR foi chamada ao local para apurar as circunstâncias do acidente mortal.