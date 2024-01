Condutor detido em fuga perigosa em Sevilha: circulou nos carris do metro e quase atropelou duas pessoas

Homem viu-se encurralado na estrada e ainda tentou fugir a pé.

Um condutor sem carta de condução, a realizar manobras perigosas num veículo roubado, em Sevilha, obrigou a uma perseguição perigosa pelas autoridades locais, na quarta-feira.Como constam as imagens, divulgadas no Twitter, o motorista encontrava-se em sentido proibido e passava, a alta velocidade, sobre os passeios e calçadas, ameaçando a segurança dos peões. O veículo, que quase atropelou duas pessoas, ainda circulou sobre os carris do metro.Segundo as autoridades locais, quando a polícia se apercebeu do comportamento de risco, mandou parar o condutor que não obedeceu e fugiu. O outro ocupante do carro acabou detido, mas o condutor teve de ser novamente seguido por outros agentes.Ambos os homens foram detidos e encaminhados às entidades competentes, sendo que o veículo foi entregue ao proprietário.