Condutor em fuga à polícia atropela mortalmente dois homens em Madrid

Um carro que estaria a ser perseguido pela Guardia Civil atropelou mortalmente dois homens e fez vários feridos esta quinta-feira, no Paseo de Extremadura, em Madrid, Espanha, de acordo com o jornal El País. As vítimas tinham 72 e 81 anos.Os ocupantes do carro que provocou o acidente foram detidos.

Segundo o mesmo jornal, deverá tratar-se de um grupo de pessoas que se dedica ao roubo de catalisadores e que se estariam a dirigir para a cidade de Leganés quando foram intercetados por uma patrulha da Guardia Civil.A polícia espanhola, através da matrícula do carro, conseguiu verificar que o carro fazia parte de uma lista de 'procurados'.